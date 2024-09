Oltre mille persone hanno preso parte alla cerimonia di inaugurazione del lotto B dell’ABF Hub educativo 0-11 di Sforzacosta con un ricco programma di intrattenimento e attività pensate per grandi e piccoli. La mattinata è stata aperta dalla visita dedicata ad alunni e famiglie che hanno potuto apprezzare in anteprima i nuovi locali della scuola di via Natali. Nel pomeriggio spazio all’intrattenimento e alla parte istituzionale con i saluti sul palco del fondatore ABF Andrea Bocelli, del vice presidente ABF Veronica Berti, del sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, del Commissario Straordinario Sisma Guido Castelli, del vice presidente della Regione Marche Filippo Saltamartini, del direttore ABF Laura Biancalani e del vice direttore ABF Silvia Gualdani.

A seguire, gli interventi delle coordinatrici dei progetti educativi ABF Francesca Favi e Maria Chiara Giorgini, dell’ingegnere Paolo Bianchi, direttore dei lavori, e degli architetti Alberto Bottero e Simona Della Rocca vincitori, con lo studio BDRBureau di Torino, del concorso di idee indetto dalla Andrea Bocelli Foundation e aperto agli studi di architettura con talenti under 35. Tanti amici della Andrea Bocelli Foundation si sono uniti al Maestro per la cerimonia di inaugurazione: Albano Carrisi, Serena Autieri, Andrea Paris, Matthew Lee, Nicola Pesaresi & Isotta, Lorenzo Baglioni, Cecille, Alessio Nelli, Angelica Gismondi, Eleonora Fiorentini, i talenti della ABF Masterclass di scrittura creativa ABF Matteo Trapanese, Eva Sinacciolo, Luca Fol, Antonio Di Maita, Francesco Carlon. Alla conduzione il giornalista Paolo Notari e la cantante e compositrice Ilaria Della Bidia.

La città di Macerata ha voluto conferire il giusto riconoscimento al Maestro Andrea Bocelli; il sindaco Sandro Parcaroli e il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani hanno consegnato la cittadinanza onoraria, approvata all’unanimità dal Consiglio comunale il 16 settembre, a Bocelli. A occuparsi dell’allestimento dell’area food proponendo specialità enogastronomiche, grazie alla generosità di tante aziende locali e nazionali, sono state le studentesse e gli studenti dell’istituto alberghiero “Varnelli” di Cingoli. “L’esperienza mi ha insegnato che se trasmettiamo generosità e se condividiamo la felicità e la bontà che è in noi, tutto ci tornerà moltiplicato: nel regno dell’amore – ha scritto un teologo irlandese – non c’è competizione, non c’è possessività né controllo: quanto più amore doneremo, tanto più amore avremo”.

Con le sue stesse parole il fondatore Andrea Bocelli ha voluto salutare la comunità maceratese in occasione dell’inaugurazione della Scuola primaria “G. Natali”, lotto B, dell’ABF Hub Educativo 0-11 di Sforzacosta. L’intervento, che ha visto la ristrutturazione della scuola primaria “G. Natali” e del giardino circostante, è stato realizzato in 150 giorni: si tratta del secondo step dell’ampio progetto iniziato lo scorso anno con la costruzione del Polo per l’Infanzia 0-6 inaugurato lo scorso 22 novembre.

Un’opera di riqualificazione e rigenerazione urbana che darà vita alla rinnovata scuola primaria e a una serie di laboratori interni ed esterni accessibili a bambini e famiglie oltre l’orario scolastico, compresi fine settimana e periodo estivo. Per ABF, quello di Sforzacosta è il 5° intervento nelle zone delle Marche colpite dal sisma 2016 ed è il frutto di una stretta collaborazione tra pubblico e privato: grazie alla sinergia che sin da subito si è instaurata con il Comune di Macerata, lavorando fianco a fianco, che l’Hub Educativo 0-11 rappresenterà un nuovo punto di riferimento per tutta la comunità.

Si ringraziano i donatori del progetto: Paola Rovellini, Famiglia Angelucci, Bratty family – Pat Di Capo, Beyahn ed Egemen Bagis, Carlotta Nicoletta Luciani – Chicca, Hudock family, Fiona Angelini e Jamie Welch, De Uriante e Fuentes family, Blasteness – Samanta Fiorino, Ronald C. Gunnell, Famiglia Saverio Silva, Bridgeforth Family, Fregoli, Family Rumpf, Marcelo Abrao Family and the Brazilian Community, A Tribute to George Chuvalo – Joseph Cavallo, Chris Stadler, Fondazione Stefano Ricci, Mike Ferry Organization, Polimoda Summer Camp, LDA Soluzioni Energetiche Srl, Expofin srl. Un grazie speciale al team ABF, a tutti i volontari ABF, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, agli Ambassador, agli Advocate e a tutte le comunità ABF. Un ringraziamento speciale, inoltre, a Nero Vini, Passarelli, ELLE Imballaggi, Frantoio Valeri, Varnelli Liquori, Vissana Salumi, Pasta di Camerino, Tombolini Abbigliamento Tolentino, SI.GI, Lavorcarni, Re Norcino, Azienda Agricola Anibaldi, Bartolazzi Salumi, Accattoli vini, Sandroni Macelleria, Tre Valli Cooperlat, Fiori di grano, EVAM Spa, Togni Spa, Azienda Fucili, Vini Macerata, Silio Caffè, Leguminaria 2024 Proloco Appignano, Fileni carni Spa, Oro della Terra, Gusto Alternativo Piediripa, Emilcar Civitanova Marche, CGM Surgelati, Gruppo DAC, Palloncini arco, Lavanderia Cardelli, Italian Creation Group Spa, Ortis Services, Contram Autotrasporti, Tunde