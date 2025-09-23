Bugaro – Mancinelli: durissimo scontro su èTV: "Dite balle" "Studia di più". Tra un "Dite balle" e uno sconsolato "Valeria mia…" è stato un faccia a faccia durissimo, ma entro i limiti della correttezza, tra Giacomo Bugaro (Centrodestra) e Valeria Mancinelli (Centrosinistra). Da un lato, l'ex Consigliere Regionale, dall'altro l'ex sindaco di Ancona. Duello che si gioca soprattutto sul tema Porto e Infrastrutture.

Ecco alcuni passaggi: Mancinelli: "Basta con le balle e la deriva della destra". Bugaro: "Capisco che siate in difficoltà, ma iniziare il confronto così vi qualifica in un certo modo". Mancinelli: "La prima strategia di Acquaroli sul porto fu cacciare Giampieri, che era una risorsa per la comunità; voi lo avete mandato via solo per marcare il territorio, stile bastonarne uno per educarne cento".

Bugaro: "In trent'anni di sinistra ragioniamo su cosa è stato fatto, c'era bisogno di cambiare, e con tutto il rispetto non credo si debba intitolare una piazza a Giampieri, i cittadini negli ultimi dieci anni vi hanno mandato a casa in ogni elezione, cambiate registro, è un consiglio che ti do. Ad esempio ad Ancona, Valeria, era una città di sinistra, ce l'hai regalata!"…

Ecco la versione integrale dell'intervista, andata in onda in diretta dagli studi del gruppo Netweek di Ancona, tramite èTV canale 12.