FANO – Ore di angoscia a Fano per le condizioni di Gianluigi Piaccia, 35 anni, rimasto gravemente ferito nell’esplosione di una bombola di Co2 avvenuta venerdì pomeriggio alla Tecno Collaudi di Bellocchi. L’uomo è ricoverato in condizioni disperate all’ospedale regionale di Torrette, dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico per ridurre un vasto ematoma causato dal trauma cranico riportato nello scoppio.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 nello stabilimento di via Einaudi. Secondo una prima ricostruzione, la bombola ad altissima pressione potrebbe essersi danneggiata dopo una caduta ed essere partita come un proiettile colpendo il 35enne. L’onda d’urto avrebbe raggiunto anche macchinari a decine di metri di distanza. Un altro lavoratore avrebbe accusato un malore. Proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.