ANCONA – Urne aperte dalle 7 alle 23 per la prima giornata delle elezioni amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni italiani e 18 capoluoghi di provincia. Domani i seggi riapriranno alle 7 del mattino e resteranno aperti fino alle 15, poi partirà subito lo spoglio delle schede.

Nelle Marche sono 27 i comuni chiamati al voto in questa tornata elettorale, con eventuali ballottaggi fissati per il 7 e 8 giugno nei comuni sopra i 15mila abitanti. Riflettori puntati sui due capoluoghi Macerata e Fermo, ma anche sulle sfide delle città costiere di Senigallia e San Benedetto del Tronto.

Nell’Anconetano si vota a Loreto, Maiolati Spontini e Cerreto d’Esi. Nel Pesarese urne aperte a Mondolfo, Cartoceto, Isola del Piano, Piandimeleto e Sant’Angelo in Vado. Nel Maceratese tornano alle urne anche due comuni simbolo del cratere sisma, Ussita e Muccia, insieme a Petriolo e Montecassiano. Nel Fermano si vota a Pedaso, Montottone, Santa Vittoria in Matenano, Monteleone di Fermo, Montefortino, Montelparo, Monterubbiano e Campofilone. Nell’Ascolano coinvolti invece Cossignano, Appignano del Tronto e Colli del Tronto.

Come si vota. Nei comuni con più di 15mila abitanti gli elettori possono votare soltanto per il sindaco, per una lista collegata oppure scegliere il cosiddetto voto disgiunto, votando un candidato sindaco e una lista non collegata. È possibile anche esprimere fino a due preferenze per i candidati al consiglio comunale, ma devono riguardare candidati di sesso diverso: è il meccanismo della doppia preferenza di genere. In caso contrario, la seconda preferenza viene annullata.

Nei comuni sotto i 15mila abitanti invece non è previsto il voto disgiunto. L’elettore può votare il candidato sindaco oppure la lista collegata. Per quanto riguarda le preferenze, nei comuni fino a 5mila abitanti se ne può esprimere una sola, mentre in quelli tra 5mila e 15mila abitanti le preferenze possono essere due, sempre scegliendo candidati di sesso diverso.

Lunedì lo spoglio in diretta su E’tv. Come di consueto, domani lunedì 25 maggio maratona elettorale sul canale 12 di E’tv Marche a partire dalle 14.50 con collegamenti in diretta dalle città al voto, ospiti in studio, commenti, aggiornamenti in tempo reale e la partecipazione del pubblico attraverso i social e la linea WhatsApp al 3493918169.