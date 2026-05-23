ANCONA – Ad Ancona è stato inaugurato un murales dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’opera, intitolata “Primo giorno di scuola”, ritrae i due magistrati insieme a bambini e ragazzi ed è stata svelata in piazza Salvo D’Acquisto durante la Giornata della Legalità organizzata dalla scuola primaria Falcone.



Il dipinto è nato dalla collaborazione tra gli studenti del liceo artistico Mannucci e gli alunni della primaria. All’inaugurazione erano presenti il sindaco e vicepresidente vicario dell’Anci, Daniele Silvetti, oltre alle autorità civili, militari e religiose della città.

“La cultura della legalità e dell’antimafia inizia proprio dalla scuola che riveste un valore non solo educativo ma anche sociale. – scrive Silvetti – La scuola è luogo baricentrico per l’integrazione, l’inclusione, la cultura, l’educazione civica e quindi al senso della legalità. La cultura delle legalità si alimenta giorno dopo giorno”