URBINO – Un motociclista di 28 anni, Alessandro Cavalli, di Rimini, ha perso la vita in un drammatico incidente lungo la variante di Urbino della statale 73 Bis. Il giovane viaggiava in sella a una Suzuki 650 quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della moto finendo violentemente contro il guardrail.

L’impatto è stato devastante. A dare l’allarme è stato il padre, che lo seguiva poco dietro su un’altra moto. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e l’eliambulanza Icaro 2 da Fabriano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare.

La statale è rimasta chiusa per ore in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi.