Alzi la mano chi conosce i Bim. I Bacini Imbriferi Montani sono, soprattutto nel nord Italia, realtà intermedie fondamentali per la gestione di risorse economiche che dallo stato arrivano a quei territori toccati da impianti idrici che producono energia e in cambio restituiscono i cosiddetti sovra canoni. Si parla di milioni di euro che possono essere reinvestiti dai consorzi per progetti a sostegno delle comunità.

Nelle Marche se ne potrebbero avere ben 8. “Invece – spiega ai microfoni di èTV Canale 12 il Presidente del Bim del Tronto Luigi Contisciani – ci siamo solo noi. Ed è un peccato perché ho calcolato che così perdiamo ogni anno circa 2,5 milioni di euro di risorse che lo Stato sarebbe tenuto a trasferire alla nostra Regione. I Bim sono realtà poco conosciute ma fondamentali per le comunità: sosteniamo sanità, lavoro, giovani, cultura, con milioni di euro. Finanziamo eventi culturali, telemedicina, taxi sanitario, incentivi al lavoro per i giovani. E una nuova filiera del legno. Grazie a una nuova legge Nazionale che ho contribuito a scrivere, alle Marche arriveranno non più 1,5 milioni ma 6,5 milioni di euro per sostenere i nostri territori”.

E’ uno dei passaggi più forti dell’intervista realizzata per “Punti di Vista”, il talk show delle Marche (conduce Maurizio Socci, ndr), che ha raccontato la storia del Bacino Imbrifero del Tronto: settanta anni di vita al servizio del territorio. Questo alla luce del “festival dell’Appennino”, appena partito, che si preannuncia un successo di pubblico. “Festival dell’Appennino, il nostro orgoglio – spiega Contisciani – 6 mesi, 29 comuni coinvolti, 31 eventi per l’evento più bello e inclusivo del centro sud Italia”.

Queste solo alcune delle anticipazioni dell’intervista che andrà in onda stasera su èTV Marche canale 12 a partire dalle ore 23. Vi aspettiamo!