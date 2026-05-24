MONTEMARCIANO – Notte di terrore a Montemarciano, dove una banda composta da cinque uomini incappucciati e armati ha assaltato una villa in via della Marina, portando via un bottino ancora in fase di quantificazione tra orologi di lusso, gioielli, oro, denaro e argenteria. In casa, intorno all’una e mezza di notte, c’erano il 19enne Giorgio Locanto, studente universitario e calciatore, insieme a un amico e due ragazze. I rapinatori, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, sono entrati dopo aver aperto un varco nella recinzione e forzato una porta laterale. I quattro giovani sono stati radunati in una stanza mentre uno dei banditi li teneva sotto tiro con due pistole. I malviventi hanno poi costretto il ragazzo a indicare la cassaforte di famiglia. Dopo un iniziale rifiuto e alcuni momenti di tensione, con anche un pugno subito dal giovane, i rapinatori sono riusciti ad aprire il forziere e a portare via il contenuto. Assente il padre Diego Locanto, noto imprenditore ed ex pallavolista professionista, impegnato al circuito di Vallelunga. Sul caso indagano i carabinieri di Senigallia. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di una banda dell’Est Europa.