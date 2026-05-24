Quarant’anni di storia, quasi 500 personalità premiate e un filo rosso che continua a raccontare il talento marchigiano nel mondo. Nella Sala Koch del Senato della Repubblica si è svolta la XL edizione del Premio Marchigiano dell’Anno, promosso dal Centro Studi Marche “Giuseppe Giunchi” con il patrocinio del Senato e della Regione Marche. Consegnato il tradizionale “Picus del Ver Sacrum”, simbolo della regione, ai marchigiani distintisi nei campi dell’impresa, della cultura, della scienza, delle professioni e dell’impegno sociale.