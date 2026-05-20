In onda il quarto confronto elettorale della stagione di ÈTv Marche, con vista sulle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio. I candidati sindaco Mattia Orioli, Sandro Parcaroli, Giordano Ripa, Marco Sigona e Gianluca Tittarelli sono intervenuti in diretta per presentare idee e programmi futuri per la città di Macerata.

La replica del confronto è programmata per venerdì 22, alle 20.45, sul canale 12.

Giovedì 21 maggio alle 12, invece, l’ultimo approfondimento “live” con i candidati di Senigallia.