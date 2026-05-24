FALCONARA – Un ragazzo di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette dopo un drammatico incidente avvenuto in serata a Castelferretti di Falconara. Il giovane, in sella a una Beta 50, ha perso il controllo del mezzo a due ruote lungo via Marconi andando a schiantarsi contro un albero a bordo strada. Dopo l’impatto avrebbe perso conoscenza.

A dare l’allarme sono stati due amici che si trovavano poco dietro di lui e hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti il 118 con automedica, la Croce Gialla di Falconara e l’infermieristica di Chiaravalle. I sanitari sono riusciti a rianimarlo prima del trasferimento d’urgenza a Torrette. Indagano i carabinieri.