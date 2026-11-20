Nasce dai sogni e dai desideri di quattro ragazzi ospitati dalla Ceis Ancona onlus il libro A casa mia. Un testo scritto grazie alla collaborazione con Lorenzo Tozzi, autore di libri per bambini, che ha aiutato i ragazzi a mettere nero su bianco la loro idea di casa. Da pensieri e riflessioni è nata anche la canzone “Un desiderio”, il sogno appunto di trovare un posto a cui poter appartenere. Perché alla fine le case sono anche il luogo in cui poter costruire un lieto fine, il desiderio della canzone, che racchiude anche un altro sogno: far conoscere questo lavoro al cantante Achille Lauro.