ANCONA – Salari e pensioni più alti, contrasto al carovita, sicurezza sul lavoro, difesa della sanità pubblica e lotta alla precarietà. Sono le principali rivendicazioni dello sciopero nazionale proclamato dalla Cgil per oggi, venerdì 20 novembre, contro l’impostazione della legge di bilancio del Governo. Nelle Marche sono in corso cortei e manifestazioni in tutti e cinque i capoluoghi di provincia.

«Fermiamo le stragi sul lavoro». È lo striscione che campeggia nel corteo di Ancona, lo stesso esposto alcune settimane fa dalla Fiom Cgil davanti allo stabilimento Fincantieri, dopo l’incidente costato la vita a due operai di una ditta subappaltatrice.

La manifestazione dorica, partita da piazza Pertini in direzione di piazza Cavour, vede la partecipazione anche dei lavoratori della Whirlpool Technologies, del collettivo universitario Gulliver e della Rete degli studenti medi, che aprono il corteo, di Emergency e di esponenti regionali di Pd, M5s, Avs e Progetto Marche. Contemporaneamente, davanti all’Ufficio scolastico regionale, è in corso un’altra manifestazione promossa dalla Rete studentesca autonoma.

Manifestazioni anche a Pesaro, con partenza da piazzale della Libertà, a Macerata, da piazza Annessione, ai cancelli, ad Ascoli Piceno, da piazza Matteotti, e a Fermo, dal Terminal Dondero.

Nel mirino della Cgil una manovra economica ritenuta insufficiente a tutelare il potere d’acquisto di lavoratori e pensionati.

«Si tratta di una legge di bilancio che, ancora una volta, umilia quasi mezzo milione di dipendenti delle Marche e altri 400mila pensionati e pensionate – dichiara Giuseppe Santarelli, segretario generale della Cgil Marche –. Tutto ciò perché, di fronte al carovita, non c’è un intervento sul piano fiscale che porti miglioramenti a lavoratori e pensionati con retribuzioni e pensioni medio bassi».

Preoccupazione viene espressa anche sul fronte della sanità pubblica. Secondo il sindacato, l’incremento delle risorse del Fondo sanitario nazionale previsto dalla manovra rischia di essere insufficiente, costringendo la Regione Marche a operare tagli tra servizi e personale.

Tra le altre rivendicazioni della mobilitazione figurano un fisco più equo e progressivo, il diritto allo studio, l’accesso alla casa e la richiesta di investire nella pace anziché nel riarmo.