ANCONA – Le piogge intense che nei giorni scorsi hanno colpito soprattutto l’Alta Valle del Metauro e le forti raffiche di vento che hanno interessato l’intero territorio regionale hanno riportato in primo piano il tema della capacità di risposta alle emergenze climatiche. Le richieste di soccorso hanno riguardato prevalentemente la rimozione di alberi e rami caduti o pericolanti, in diversi casi sulla sede stradale, ma anche dissesti statici, veicoli impantanati e danni a strutture.

In questo contesto particolarmente importante il protocollo tra Regione Marche e Vigili del Fuoco, sottoscritto e reso operativo venerdì 13 novembre, che punta a rafforzare la capacità di risposta del Corpo in occasione delle allerte meteo gialle, arancioni e rosse.

La principale novità riguarda la possibilità di attivare preventivamente il personale sulla base dei bollettini meteorologici, aumentando il numero delle squadre di soccorso già prima che l’emergenza abbia inizio.

In caso di allerta gialla è previsto il potenziamento delle sale operative, per gestire con maggiore rapidità l’incremento delle richieste di soccorso. Per le allerte arancioni e rosse saranno invece predisposti assetti operativi commisurati al livello di rischio previsto.

L’accordo consente di superare un limite operativo: l’impossibilità di richiamare in servizio personale aggiuntivo prima che l’emergenza sia già in corso. Una misura che permette dunque di passare da una logica di risposta all’evento a quella di una preventiva organizzazione delle risorse.

L’intesa era da tempo sollecitata dalla FNS CISL Marche, anche in occasione dei rinnovi degli accordi riguardanti le attività di soccorso e di salvaguardia ambientale.

«Come FNS CISL abbiamo lavorato con impegno per raggiungere questo obiettivo, sensibilizzando costantemente la dirigenza e la Regione – sottolinea Fabio Sacchi, segretario generale FNS CISL Marche –. Siamo grati a tutte le persone che hanno contribuito alla sottoscrizione e all’attuazione dell’accordo».

Il sindacato ha espresso il proprio ringraziamento al presidente della Regione Francesco Acquaroli, all’assessore alla Protezione civile Tiziano Consoli, ai consiglieri regionali, in particolare Nicola Barbieri, che ha seguito la vicenda, e al direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Vincenzo Bennardo, per l’impegno nel rendere operativo uno strumento destinato a migliorare la tempestività del soccorso tecnico urgente alla popolazione.