I Vigili del fuoco dei Comandi delle Marche sono stati impegnati complessivamente in 220 interventi nelle ultime 24 ore a causa delle avverse condizioni meteorologiche, in particolare dei forti venti, con raffiche di burrasca in tutta la regione.



Le richieste di soccorso hanno riguardato prevalentemente la rimozione di alberi e rami caduti o pericolanti, che in diversi casi ostruivano la sede stradale. Registrati anche dissesti statici, veicoli impantanati e danni a strutture.

Nel dettaglio, gli interventi complessivi sono così suddivisi:



Provincia di Ancona: 27 interventi, nei comuni di Fabriano, Jesi, Serra San Quirico, Castelplanio, Ancona, Mergo, Arcevia, Corinaldo, Senigallia e Osimo.



Provincia di Ascoli Piceno: 50 interventi, prevalentemente per la rimozione di alberi e rami e di parti pericolanti, nei comuni di Castel di Lama, Offida, Ascoli Piceno, Ripatransone e Maltignano.



Provincia di Macerata: 35 interventi, per la rimozione di alberi e rami nei comuni di Urbisaglia, San Ginesio, Macerata, Tolentino, Pollenza, Loro Piceno, Montelupone, Corridonia (Foto), Matelica e Recanati, oltre a dissesti statici a Serravalle.



Provincia di Pesaro e Urbino: 33 interventi, per la rimozione di alberi e rami caduti o pericolanti nei comuni di Pesaro, Urbino, Fano e Cagli.



Provincia di Fermo: 75 interventi, prevalentemente per alberi e rami caduti o pericolanti nei comuni di Amandola, Fermo, Montegranaro, Sant’Elpidio a Mare, Lapedona, Santa Vittoria in Matenano, Monterinaldo, Petritoli, Campofilone, Montelparo e nelle zone interne della provincia. Le squadre sono intervenute anche per il soccorso di veicoli impantanati e per un capannone scoperchiato a Monsampietro.



La situazione è ora in generale miglioramento, l’allerta gialla prevista per la giornata odierna termina alla mezzanotte di oggi e per domani la Protezione Civile Regionale non ha diramato nessuna allerta.