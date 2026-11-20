BLACK FRIDAY: ATTENZIONE ALLE OFFERTE TROPPO BELLE PER ESSERE VERE!

Il 27 novembre torna il Black Friday, la giornata degli sconti e delle occasioni da non perdere. Ma attenzione: dietro un prezzo super conveniente potrebbe nascondersi una truffa, soprattutto quando si acquista online!

Come difendersi da raggiri, false promozioni e brutte sorprese? Come fare acquisti consapevoli e sicuri, sia sul web sia nei negozi fisici?

Nella nuova puntata di Adiconsum Informa presentiamo un utile Vademecum con consigli e indicazioni pratiche per affrontare il Black Friday senza rischi e approfittare delle offerte in tutta sicurezza.

Informarsi è il primo passo per risparmiare davvero.

Non perdere la puntata!

