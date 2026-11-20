FERMIGNANO – Avrebbe sottratto circa 100 mila euro a familiari e conoscenti, facendo leva sul rapporto di fiducia instaurato con loro. Un 25enne di Fermignano è destinatario di un provvedimento cautelare eseguito dalla Guardia di Finanza di Urbino, su delega della locale Procura. Il giovane, sostenendo di trovarsi in gravi difficoltà economiche a causa dei debiti accumulati nella gestione di alcuni bar, avrebbe convinto un parente, un amico e un sacerdote a consegnargli ingenti somme di denaro. Per rendere credibile il raggiro e ottenere ulteriori prestiti, si sarebbe spacciato per funzionari bancari, avvocati, personale giudiziario e appartenenti alle forze dell’ordine, utilizzando false identità, diverse utenze telefoniche e indirizzi e-mail. Il denaro sarebbe poi transitato attraverso numerosi conti correnti, alcuni messi a disposizione dal padre, anche all’estero, per nasconderne la provenienza. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per il 25enne l’obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione alla polizia giudiziaria, oltre al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del presunto profitto illecito.