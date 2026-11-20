La Vela Nuoto Ancona, storica realtà sportiva cittadina nata nel 1902, festeggia le sue eccellenze e lo fa lunedì prossimo, 23 novembre, alle ore 18 nella sala convegni della Figc di Ancona in via Schiavoni.

Quasi duecento i premiati nei settori nuoto agonistico, nuoto master, nuoto artistico (o sincronizzato) e pallanuoto maschile e femminile. La squadra della Vela promossa in serie A1 femminile, i campioni europei e italiani del nuoto master, le eccellenze del nuoto artistico, le stelle del nuoto agonistico con in testa la giovane promessa Anna Pelusi, reduce a tredici anni dai campionati assoluti di nuoto di Riccione, e poi ancora gli esordienti della pallanuoto ottavi classificati la scorsa estate alle finali nazionali tra 32 società partecipanti, la presentazione della prima squadra maschile che partecipa al campionato di A2 e altro ancora.

Nel corso della cerimonia saranno premiati anche alcuni coordinatori della scuola nuoto federale della Vela Nuoto Ancona.