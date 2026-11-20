ANCONA – La giunta comunale di Ancona, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’intervento di manutenzione e messa in sicurezza della falesia del Passetto ad Ancona.

I lavori interesseranno il tratto di falesia sovrastante le grotte, nella zona della piscina, con l’obiettivo di ridurre il rischio di distacchi e fenomeni di dissesto. Il progetto è stato definito anche attraverso una serie di incontri e momenti di confronto con i “grottaroli” e le associazioni ambientaliste, così da tenere conto delle esigenze di chi frequenta e vive quotidianamente quest’area di particolare valore paesaggistico e ambientale.

L’intervento, per un investimento complessivo di 500mila euro, tiene conto delle caratteristiche geomorfologiche della falesia e della sua storica tendenza al dilavamento. “Le opere previste – fanno sapere dal Comune – sono finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico e comprendono la rimozione dei massi instabili, il consolidamento delle pareti attraverso tiranti, chiodature e cordoli, oltre alla realizzazione di nuovi punti di ancoraggio per l’installazione di reti di protezione”.