In una fase cruciale per l’economia locale, segnata dalla desertificazione bancaria e dalla necessità di rilanciare i settori tradizionali, Confidicoop Marche inaugura la rinnovata sede di Fermo e rafforza così un presidio strategico al servizio delle province di Fermo e Macerata. Una presenza solida, che può contare su oltre 2 mila soci e su uno stock di garanzie e credito diretto superiore a 36,4 milioni di euro. Alla cerimonia hanno preso parte i rappresentanti di tutte le associazioni di categoria, a conferma del valore che questa realtà esprime per il tessuto economico e sociale delle due province.

«Il rinnovo di questa sede rappresenta un patto con il territorio», dichiara Francesca Capecci, presidente di Confidicoop Marche. «Le nostre parole chiave sono prossimità e ascolto. Non ci limitiamo a offrire garanzie, ma costruiamo relazioni basate sulla fiducia, accompagniamo gli imprenditori anche piccoli nella costruzione di una bancabilità personalizzata e sostenibile. L’obiettivo è metterli nelle condizioni di presentarsi agli istituti di credito con progetti credibili, costruendo insieme un percorso solido».

Presente all’inaugurazione l’assessore regionale alle Attività produttive e al Credito, Giacomo Bugaro, che ha ribadito il forte impegno delle istituzioni: «Negli ultimi 18 mesi abbiamo attivato, grazie all’effetto leva, oltre 500 milioni di euro di prestiti e 80 milioni di garanzie. Andremo avanti su questa strada anche con il prossimo assestamento di bilancio, così da liberare nuove risorse. Guardiamo inoltre con interesse alla proposta della presidente Capecci di estendere il supporto dei confidi anche alle partite IVA: una prospettiva che merita attenzione per sostenere chi sceglie di intraprendere».

La nuova struttura nasce per garantire trasparenza, riservatezza e un’accoglienza funzionale a 360 gradi. «Questa sede costituisce il punto di riferimento per imprese, cooperative e professionisti di Fermo e Macerata», sottolinea Emanuela D’Angelo, direttore generale di Confidicoop Marche. «Dalla gestione della liquidità di breve periodo agli investimenti progettuali, offriamo consulenza qualificata, con un occhio attento anche alla finanza agevolata, in un ambiente che riflette la nostra identità di rete: efficiente, vicina e concreta».

Per il sindaco di Fermo, Alberto Maria Scarfini, il potenziamento di Confidicoop lancia un segnale di fiducia importante in una fase complessa: «Mentre il distretto calzaturiero cerca nuova linfa e il commercio di prossimità affronta sfide sempre più impegnative, diventa fondamentale fare squadra. La presenza di realtà come Confidicoop assicura strumenti di accesso al credito decisivi per la tenuta del nostro tessuto imprenditoriale».

All’iniziativa hanno voluto far arrivare un loro messaggio, anche il sottosegretario all’Economia Lucia Albano e il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli. Albano ha richiamato la centralità dell’accesso al credito per la tenuta del sistema produttivo marchigiano, evidenziando il ruolo dei confidi come strumenti di accompagnamento per le piccole e medie imprese. Ha inoltre ricordato l’impegno del Governo sul riordino del settore, previsto dalla delega approvata nel 2026, e la conferma del sostegno attraverso il Fondo di garanzia, con una dotazione di 7 milioni di euro destinata alla Sezione speciale per le imprese delle Marche.

Castelli ha infine ribadito che «Confidicoop rappresenta un punto di riferimento importante per il territorio, soprattutto nel sostegno alle piccole imprese, all’artigianato e alle realtà delle aree interne, attraverso i valori della cooperazione, della mutualità e della fiducia».

L’ufficio è aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 17 in via Trento 36 a Fermo. Tel: 0734226733 – info@confidicoopmarche.it