È stato inaugurato ieri pomeriggio, alla presenza del sindaco Giuliano Ciabocco e di alcuni rappresentanti di Poste Italiane l’ufficio postale di San Ginesio, che torna nei locali di via Cesare Battisti 1 dopo che l’azienda aveva garantito la continuità dei servizi postali, finanziari e assicurativi a cittadini e imprese in una struttura installata dopo gli eventi sismici.

L’intervento ha consentito di restituire alla comunità una sede completamente rinnovata, con ambienti più accoglienti e funzionali. La sala al pubblico è stata riqualificata con nuovi arredi e soluzioni pensate per migliorare l’esperienza della clientela, mentre particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità e all’efficientamento energetico della struttura.

La riapertura coincide con il completamento di Polis: il progetto di Poste Italiane dedicato ai comuni con meno di 15mila abitanti che punta ad ampliare l’offerta di servizi della pubblica amministrazione negli uffici postali, favorendo la coesione economica, sociale e territoriale dei piccoli centri.

Grazie a Polis i cittadini di San Ginesio possono richiedere direttamente allo sportello numerosi certificati anagrafici e diversi servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello Obis M; richiedere o rinnovare il passaporto senza recarsi in questura e con la possibilità di riceverlo a domicilio.

“L’inaugurazione dell’ufficio postale segna un momento significativo per San Ginesio e per la rinascita del centro storico dopo il sisma del 2016. Il suo ritorno nella sede originaria e il rientro di tre famiglie nelle proprie abitazioni rappresentano un passo concreto verso la normalità. Questo risultato restituisce alla comunità un edificio simbolico, ma soprattutto servizi e opportunità di socialità. Ringrazio il commissario straordinario alla ricostruzione, senatore Guido Castelli, Poste Italiane e l’ufficio tecnico comunale per il contributo determinante al raggiungimento di questo traguardo. La collaborazione tra istituzioni ed enti coinvolti continua a essere fondamentale per restituire ai cittadini servizi, abitazioni e luoghi di incontro, rafforzando la fiducia nel futuro del nostro territorio” – ha dichiarato il primo cittadino Giuliano Ciabocco.

“La riapertura dell’ufficio postale di San Ginesio nella nuova sede segna un momento importante per la comunità, che torna a disporre di questo presidio dopo il trasferimento reso necessario dal sisma di dieci anni fa. Un risultato significativo anche per il ruolo che l’ufficio svolge sul territorio. L’ufficio serve in media circa 1.100 clienti al mese ed è un punto di riferimento per l’intero comune. Con gli interventi di Polis ne rafforziamo ulteriormente la funzione, consentendo ai cittadini di accedere a un numero crescente di servizi della pubblica amministrazione direttamente allo sportello e riducendo la necessità di spostarsi verso altri centri” – ha dichiarato il direttore della Filiale di Macerata di Poste Italiane Alessandro Gueli.

L’ufficio postale di via Cesare Battisti 1 è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45.