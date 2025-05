"Carissimo Sindaco Alessandro…", comincia così la lettera che alcuni bambini di Pieve Torina hanno inviato al sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, per invitarlo, domenica 18 maggio, alla loro prima comunione.

E il sindaco non solo c'è stato, ma ha voluto fare a questi bambini e alle loro famiglie un regalo speciale.

«Abbiamo inaugurato il rinnovato viale che conduce all’ingresso della Chiesa di Sant’Agostino» conferma Gentilucci. «E questo è un impegno che ho voluto onorare personalmente, proprio per rendere speciale questa giornata: i bambini e le loro famiglie sono potuti entrare in chiesa usufruendo di un viale e di una sistemazione esterna riqualificati e finalmente conclusi. Con questo intervento» prosegue il sindaco “chiudiamo i lavori di ripristino post sisma 2016 sull’immobile, un altro tassello che si aggiunge alle tante altre opere di ricostruzione già concluse o in via di ultimazione.

Pieve Torina sta tornando alla normalità e anche la possibilità di celebrare il rito della comunione in un edificio sacro finalmente restituito, nella sua interezza, alla comunità, rappresenta un ulteriore traguardo sulla via della ripartenza".