Uccide la compagna e si toglie la vita: il dramma scoperto nel tardo di giovedì, in una casa a San Benedetto del Tronto. La vittima si chiamava Vanda Venditti, 80 anni, aveva gravi problemi di salute ed era ospitata in una residenza sanitaria, a seguito di un ictus.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il compagno Mario Cutella,anche lui 80enne e come lei infermiere in pensione, che di solito andava a trovarla nella struttura di ricovero, aveva voluto che la portassero a casa per qualche ora con il piano poi che sarebbe stata riaccompagnata nella residenza sanitaria di Massignano.