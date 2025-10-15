Ci sono anche le Marche, in particolare la provincia di Macerata, tra le otto regioni interessate dall'operazione "Stella verde" della guardia di finanza di Biella sul caporalato nei cantieri pubblici.

Tutto è partito dalla denuncia di un operaidi Biella nel dicembre 2024. L'uomo, magrebino, aveva subito la subamputazione del dito di una mano a causa di un infortunio sul lavoro e aveva deciso di raccontare alla guardia di finanza le condizioni di sfruttamento a cui erano sottoposti lui e altri suoi connazionali.

Il nucleo di polizia economico finanziaria di Biella, dopo le indagini, ha tracciato un quadro che ha portato a formulare l'ipotesi di reato per caporalato. I finanzieri hanno scoperto molti cittadini stranieri in stato di bisogno, muniti di regolare permesso di soggiorno, costretti a lavorare con turni prolungati ben oltre i limiti fissati dai contratti collettivi, senza poter usufruire di pause, giorni di riposo e ferie. Non solo, Le condizioni igieniche risultavano precarie e i lavoratori avrebbero svolto mansioni pericolose senza la fornitura di idonee protezioni, tutto questo a fronte di retribuzioni arbitrarie, subendo minacce e violenze in caso di proteste. Nell'indagine erano emersi anche elementi che avevano portato a sospettare subappalti illeciti di alcuni lavori e prestazioni, privi delle comunicazioni e delle autorizzazioni di legge.



Cinque, all'esito delle indagini, le persone iscritte nel registro degli indagati. I reati ipotizzati sfruttamento di lavoratori stranieri, lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme di sicurezza, subappalti irregolari. 19 le perquisizioni effettuate dai carabinieri in case, cantieri e imprese in diverse regioni , oltre alle Marche, anche Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Campania, Basilicata e Calabria.