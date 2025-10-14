Travolto da una montagna di terra, mentre stava lavorando con un escavatore. E' morto così Francesco Broda, 48 anni, residente a Monte San Giusto. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 3 di pomeriggio presso l'azienda Rita Calcestruzzi in contrada Fonte Lepre a Corridonia, all'interno della vasca di decantazione dei fanghi.

L'operaio, dipendente di una ditta esterna, stava manovrando l'escavatore quando è stato improvvisamente travolto da uno smottamento che ha sommerso il suo mezzo e un camion vicino. Immediati i soccorsi allertati dal conducente del camion che è riuscito miracolosamente a salvarsi scappando dal finestrino.

I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno lavorato per oltre 10 ore. Le operazioni sono state particolarmente complesse a causa dell’instabilità del terreno e della grande quantità di materiale franata sul mezzo. Solo all'una di notte i pompieri sono riusciti a recuperare il corpo dell'uomo, purtroppo oramai senza vita.

Sull'incidente la Procura di Macerata ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, L'area e i mezzi sono stati sottoposti a sequestro ed è al vaglio dei magistrati la decisione di disporre l'autopsia. Intanto sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali violazioni delle norme di tutela della sicurezza sul lavoro e responsabilità per l'incidente.