AMANDOLA – Era partito da Pintura di Bolognola (Macerata) per iniziare a salire poi verso il Monte Amandola. Impaurito dal vento sferzante, ha tentato di scendere lungo il versante più coperto sopra Valle Caprina ed è lì che, probabilmente, una cornice di neve sotto i suoi piedi ha ceduto, facendolo scivolare per parecchi metri: giornata di paura, ieri, per un 30enne escursionista di Assisi.

Il giovane non ha riportato traumi, per fortuna. Sul posto è intervenuta la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico di Montefortino (Fermo) che ha subito cominciato le ricerche: poco dopo è stato individuato il ragazzo, stremato ai margini del sentiero che da Garulla risale a Pintura. Immobilizzato e messo in barella, è stato poi riportato in strada e affidato alle cure dei sanitari. Avrebbe riportato soltanto una ferita ad una gamba. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Amandola.