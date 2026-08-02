CAGLI – Il Commissario straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 e Sisma 2022 Guido Castelli ha presentato a Cagli, insieme al presidente della Provincia di Pesaro Urbino Alberto Alessandri, lo stato di avanzamento degli interventi connessi agli eventi sismici del 9 novembre 2022, insieme a un focus sulla ricostruzione post sisma 2016 nella provincia di Pesaro e Urbino.

La ricognizione effettuata dalla Regione Marche ha registrato complessivamente 969 richieste di sopralluogo, delle quali 639 relative ai Comuni del cratere di Ancona, Fano e Pesaro e 330 riguardanti gli altri territori marchigiani. Gli esiti hanno individuato 230 interventi di ricostruzione privata e 209 interventi di ricostruzione pubblica, tra edifici pubblici e chiese.

La stima economica complessiva della ricostruzione post sisma 2022 nelle Marche ammonta a 458 milioni 662 mila euro: oltre 177 milioni di euro riguardano la ricostruzione privata, mentre circa 281 milioni sono destinati agli edifici pubblici e ai beni ecclesiastici. Al mese di luglio 2026 risultano approvati 48 Documenti di indirizzo alla progettazione, pari al 22% del fabbisogno censito, per un finanziamento complessivo della progettazione di quasi otto milioni e mezzo di euro.

Nella provincia di Pesaro e Urbino sono stati censiti 69 interventi, riferiti a 17 diversi enti proprietari. Di questi, 16 sono già dotati di Documento di indirizzo alla progettazione, con un’incidenza del 23% e risorse per la progettazione pari complessivamente a un milione 600 mila euro.