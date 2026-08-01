ANCONA – Nelle Marche il MIT ha finanziato € 1.148.000. La misura riguarda lo scorrimento della graduatoria 2025 del “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni”, il fondo – fortemente voluto dal Ministro Salvini – destinato ad interventi (di importo massimo di 150mila euro) di messa in sicurezza e manutenzione di strade nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. La somma di oltre 1,1 milioni è ripartita tra 9 comuni beneficiari: Fratte Rosa, Castelbellino, Sarnano, Cessapalombo, Montelupone, Monte San Martino, Esanatoglia, Gagliole e Acqualagna.



Soddisfazione di Salvini per il quale la sicurezza stradale è un percorso virtuoso che passa anche attraverso strade più sicure e che va portato avanti nonostante il contesto internazionale poco favorevole con conseguente aumento dei prezzi delle materie prime.