SAN BENEDETTO – Un incendio di vaste proporzioni ha interessato la notte scorsa lo stabilimento dell’Italservizi, un’azienda di smaltimento rifiuti situata nei pressi del confine con il territorio di Monteprandone, nella zona di Centobuchi a San Benedetto del Tronto: nella stessa azienda era divampato un incendio il 19 aprile 2025.. L’allarme è scattato poco dopo le 3.30, quando le fiamme hanno iniziato a interessare una parte dei materiali presenti nell’area dell’azienda. Ora la situazione è sotto controllo.

A intervenire per primi sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto, subito impegnati nelle operazioni di spegnimento, ma anche da Ancona, Fermo e Teramo. Sono andati a fuoco rifiuti ingombranti di diversa natura, tra cui componenti metallici, legno e plastica; tale circostanza ha reso molto impegnative le operazioni, richiedendo un consistente dispiegamento di risorse da parte dei soccorritori.

“In seguito all’incendio presso la Italservizi, nel Comune di San Benedetto del Tronto – ha scritto in un post social il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi – ma molto vicina al territorio di Monteprandone nello specifico Centobuchi, invito tutti i cittadini residenti in prossimità dell’area a prestare attenzione e chiudere le finestre”.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i tecnici dell’Arpam e dell’Azienda sanitaria territoriale Ast, per gli accertamenti di competenza legati alle possibili conseguenze dell’incendio, e la Polizia di Stato. Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo e l’entità degli eventuali danni provocati alla struttura e ai materiali presenti nell’impianto.