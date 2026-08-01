“Proseguono nel rispetto del cronoprogramma i lavori di ammodernamento della Strada Statale 502-78 “di Cingoli”, tra Belforte del Chienti e Sarnano che punta a rafforzare i collegamenti nelle aree interne dell’Appennino centrale”. Lo fa sapere la Regione Marche in occasione del sopralluogo compiuto oggi nel cantiere di Cessapalombo (Macerata) dal presidente della Regione Francesco Acquaroli, con l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, il commissario post sisma Guido Castelli e la sottosegretaria al Mef Lucia Albano.

“Il cantiere interessa lo Stralcio 2, nel Comune di Cessapalombo, in località Colfano, per un investimento complessivo di 21,6 milioni di euro. – ricorda la Regione – L’opera è interamente finanziata, i lavori sono stati avviati il 4 agosto 2025 e il termine contrattuale è fissato in 793 giorni, con conclusione prevista all’inizio del 2028. L’intervento si inserisce inoltre nel più ampio progetto della cosiddetta “Autostrada dei Territori Interni”, l’asse viario che collegherà il Montefeltro ad Ascoli Piceno, per il quale risultano già disponibili risorse per oltre 740 milioni di euro”.

“Arrivando qui per questo sopralluogo non ho potuto fare a meno di ripensare a 5 anni fa, quando attorno a un tavolo si discuteva la destinazione dei fondi del Prnn complementare con l’allora commissario Legnini – ha detto Acquaroli – All’epoca l’idea di realizzare una Pedemontana che collegasse Caldarola ad Ascoli sembrava per molti un’utopia a cui nessuno voleva credere. Ho insistito con forza e ho dovuto faticare per vincere tutte le resistenze e per questo oggi essere qui e vedere l’avanzamento tangibile di questo cantiere mi rende ancora più felice ed orgoglioso perché sono consapevole del suo valore strategico per la visione complessiva del nostro territorio. A un anno esatto dall’avvio dei lavori alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi tocchiamo con mano i progressi di un’opera tangibile e in rapido avanzamento”.