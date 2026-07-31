La Regione Marche è la più virtuosa d’Italia nel prezzo del gasolio:secondo i dati diffusi dal Mimit, qui il prezzo medio al distributore è di 2,59 € al litro. Il gasolio più caro d’Italia invece si vende a Bolzano 2,124 euro al litro.
Non solo: nelle Marche, dati alla mano, la speculazione è stata minore rispetto alla maggior parte delle altre regioni, con un incremento al litro di appena 1,4 centesimi. In Valle d’Aosta, maglia nera di questa classifica, in un giorno l’incremento è stato quasi del doppio: 2,7 centesimi al litro.
Eppure per gli automobilisti, il costo del carburante “resta sempre troppo alto” e questo nonostante lo sconto di 17 centesimi previsto dal governo fino al 6 agosto. Una differenza spesso impercettibile e che non risolve i problemi, dicono i marchigiani.