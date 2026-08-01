Presentata la II edizione di Utopica Fantasy Festival, che tornerà a trasformare Senigallia in un universo parallelo tra fantasy e fantascienza dal 18 al 20 settembre 2026. Al centro, il manifesto firmato da Maurizio Manzieri e il claim Listening: un invito ad ascoltare, non solo sentire, per poi comprendere e accogliere. Otto le aree tematiche da esplorare, molti gli appuntamenti e i personaggi attesi. Tra quelli annunciati, l’illustratore, character designer e direttore artistico statunitense Dev Madan per l’Artist Alley e l’attore Marco Rossetti per la sezione cinema. Per la parte musicale, lo spettacolo Generazione Vanni con Giorgio Vanni, Daniel Tek e Max Longhi, e il concerto di Cristina D’Avena & Gem Boy. Il Festival farà inoltre da cornice a tornei ufficiali di carte e alla finale del LIT (League of Legends Italian Tournament) – Summer Split 2026.

Dopo il debutto dello scorso anno, accolto con numeri (105.000 le presenze registrate) e partecipazione significativi, Utopica Fantasy Festival si prepara a tornare nel centro storico di Senigallia con un’ambiziosa seconda edizione, in calendario dal 18 al 20 settembre 2026. La presentazione ufficiale, svoltasi oggi, ha delineato il profilo di un evento che rilancia una visione più matura e perfezionata della formula proposta nel 2025: un condensato di fantascienza, magia e tecnologia in cui le leggi della realtà si piegano all’immaginazione e il soprannaturale si fonde con il possibile.

Utopica 2026 non si limita a replicare il primo esperimento, ma ne consolida l’identità. Lo spiega così Gianluca Del Carlo, Direttore Artistico del Festival: «Lo scorso anno abbiamo aperto una porta e scoperto che, dall’altra parte, c’erano oltre centomila persone disposte a credere insieme a noi che Senigallia potesse diventare qualcosa di diverso. La città non ha soltanto ospitato Utopica: è diventata Utopica. Per il 2026 vogliamo fare un passo ulteriore. La Rocca Roveresca sarà il confine tra galassie lontane e mondi fantastici; il Foro Annonario diventerà il luogo della magia e del gioco; piazza Simoncelli ospiterà gli artisti, piazza Roma le parole e gli incontri, piazza Garibaldi la musica e lo spettacolo. Il Teatro La Fenice e la Rotonda completeranno un percorso il cui vero centro sarà l’intera città. Non ci interessa soltanto aggiungere eventi: ci interessa costruire ricordi. Vogliamo che il pubblico non venga semplicemente a vedere qualcosa, ma senta di aver attraversato una storia e, almeno per qualche ora, di averne fatto parte. Utopica, in fondo, nasce proprio da questo: dalla convinzione che l’immaginazione non serva a fuggire dalla realtà, ma a renderla, ogni tanto, un posto nel quale valga ancora la pena fermarsi, ascoltare e meravigliarsi».

Proprio l’ascolto è al centro del claim scelto come filo conduttore dell’edizione: Listening. L’ascoltare, a differenza del semplice udire, implica fermarsi, dedicare attenzione e porsi nella condizione di fare spazio all’altro per comprenderlo e accoglierne le specificità. Significa riconoscere il valore di ogni voce, la dignità di ogni storia, la componente di relazione che l’immaginazione porta con sé. Listening richiama così un’idea di festival inclusivo e sensibile in cui il dialogo aperto è parte integrante dell’esperienza.

Anche per il 2026, la prima identità visiva di Utopica è affidata a Maurizio Manzieri, primo italiano candidato finalista al Premio Hugo – una sorta di Nobel per la fantascienza – e tra i nomi più autorevoli dell’illustrazione fantastica e fantascientifica a livello internazionale. Il manifesto da lui creato offre un’anteprima delle atmosfere che ci attendono: una figura femminile è sospesa in una Senigallia quasi onirica, in ascolto. Il suo corpo presenta elementi chiaramente fantascientifici, unendo la familiarità dell’umano alla grazia del fantastico e al fascino di meccanica e cibernetica. Listening, qui, diventa anche disponibilità ad attraversare piani di realtà diversi, a mettere in dialogo naturale e artificiale, presente e futuro, approccio pragmatico e visionario.

Resta centrale l’organizzazione in aree tematiche, ciascuna con base in uno dei luoghi simbolo della città. Il gioco sarà protagonista in tre location: il Foro Annonario, la Rotonda a Mare e il Teatro La Fenice. Il Foro Annonario accoglierà l’Area Boardgames a cura di PLAY Festival del Gioco, una delle maggiori manifestazioni italiane dedicate a giochi da tavolo, di ruolo, di miniature e di carte. Una rinnovata sezione dedicata alla pittura delle miniature offrirà l’opportunità di sperimentare anche su statue in grande scala assieme a una guida speciale. Ai boardgames, ai tornei gratuiti e al gioco di ruolo si aggiungerà quest’anno un’intera sezione di giochi da tavolo legati ai fumetti. Sempre presso il Foro troverà spazio l’universo di Harry Potter con la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e le sue lezioni.

Dadi e Mattoncini, realtà italiana specializzata in giochi da tavolo, carte collezionabili, Lego®, action figures e cultura pop per appassionati, collezionisti e famiglie, dirigerà le attività della Rotonda a Mare. In particolare, organizzerà due grandi eventi competitivi: un torneo ufficiale di Disney Lorcana, il cui vincitore si qualificherà per la tappa europea, e uno di One Piece Card Game.

PG Esports, tra le principali aziende italiane nel settore degli eSports e del gaming entertainment, porterà invece al Teatro La Fenice le finali di LIT — Italian League of Legends Championship per il Summer Split 2026. Le tre migliori squadre italiane si sfideranno, dopo un anno intero di competizione, per incoronare il campione della stagione. Sabato 19 settembre avrà luogo la finale del lower bracket, mentre il gran finale di domenica 20 decreterà quale team si aggiudicherà il titolo di “Campione d’Italia”.

La Rocca Roveresca sarà il fulcro fantasy e fantascientifico del Festival, con setting di grande effetto sia al suo interno che nel fossato. Quest’ultimo vedrà bagliori di spade laser, Jedi e creature fantastiche dal mondo Star Wars (e non solo). I sotterranei della Rocca ospiteranno un’inedita experience room dedicata a Game of Thrones e agli avvicendamenti per il potere su Westeros della celebre saga di George R. R. Martin.

Sarà Piazza Simoncelli a dare quest’anno casa all’Artist Alley, dove autori, illustratori e designer saranno a disposizione con la propria arte per scambi d’idee, sketch dedicati e commission. Tra i molti nomi già confermati spicca quello di Dev Madan, ospite internazionale di grande rilievo che coniuga il mondo dell’illustrazione con quello del videogioco. Noto per essere, ad esempio, l’art director e il character designer di tutta la serie videoludica Sly Cooper, nonché l’artista dietro all’intero concept di Return to Monkey Island, Dev Madan ha oltre trentacinque anni di carriera e di prestigiose collaborazioni da raccontare. Lo farà dalla propria postazione, sul palco e durante i meet & greet organizzati per i tre giorni del Festival.

Piazza Roma diventerà il palcoscenico del dialogo attraverso talk & incontri assieme a ospiti e protagonisti di Utopica 2026. Si svolgerà qui il Pop Screen Fest, un vero festival nel Festival realizzato da Echo Group in collaborazione con MYmovies, Corax, Univideo e Gamelife. Cinema, serie TV, grandi blockbuster di domani e celebri cult storici saranno gli argomenti principali. Completeranno il programma giochi con premi a tema, talent e interviste con personaggi d’eccezione. Tra questi, l’attore Marco Rossetti, noto al grande pubblico soprattutto per i suoi ruoli intensi in fiction TV di successo come, per citarne alcune, RIS Roma – Delitti imperfetti, Doc – Nelle tue mani, Un passo dal cielo, Black Out e Il cacciatore. Ha lavorato anche molto a teatro e al cinema, diventando uno dei volti italiani più riconoscibili nel settore.

Lo spazio dedicato ai grandi spettacoli live prenderà posto in Piazza Garibaldi, dove sono tra gli altri previsti gli show Generazione Vanni – di Giorgio Vanni, Daniel Tek e Max Longhi – e quello di Cristina D’Avena & Gem Boy. Il palco di questa piazza farà anche da scenario al Cosplay Contest di domenica 20 settembre e a esclusivi format di intrattenimento rivolti a un pubblico di tutte le età.

Infine, da Piazza del Duca – arrivando quest’anno fino alle piazze Simoncelli e Roma – si snoderà l’Area Mercato: non solo un ampio spazio commerciale, ma un’ulteriore fonte d’intrattenimento. Grazie infatti ad allestimenti scenografici, curiosità in vendita, food corner tematici ed espositori con spirito da performer, questa zona si accosta a pieno titolo ai molti aspetti tutti da esplorare del Festival e, insieme a esso, di Senigallia.

L’edizione che ci attende conferma, insomma, uno dei tratti più interessanti di Utopica Fantasy Festival: la sua capacità di permeare l’intera città e vestirne, facendoli propri, gli scorci più iconici. Il concetto si ritrova nelle parole del Sindaco Massimo Olivetti, che ha dichiarato: «La seconda edizione del Festival di Cultura Pop Utopica rappresenta un’ulteriore conferma della capacità di Senigallia di investire in progetti culturali innovativi, destinati a consolidarsi come appuntamenti identitari della nostra città. Utopica entra a pieno titolo tra quei format che qualificano e caratterizzano la proposta di Senigallia, contribuendo ad arricchire un calendario estivo sempre più ricco, diversificato e attrattivo. La nostra Amministrazione è convinta che la cultura, nelle sue molteplici espressioni, sia uno straordinario motore di crescita e promozione del territorio. Il Festival interpreta perfettamente questa visione, offrendo una proposta capace di fidelizzare un pubblico sempre più ampio e, al tempo stesso, di intercettare nuovi visitatori provenienti anche da fuori regione, richiamati dalla qualità del programma e dal fascino del mondo del fumetto, dell’illustrazione e della cultura pop. Sostenere manifestazioni come Utopica significa continuare a costruire una Senigallia dinamica, contemporanea e aperta ai linguaggi delle nuove generazioni, senza rinunciare alla qualità e all’ambizione di una programmazione culturale che rappresenta uno dei principali punti di forza della nostra città. Siamo certi che anche questa seconda edizione saprà confermare il successo del Festival e rafforzarne il ruolo all’interno dell’offerta culturale e turistica senigalliese».