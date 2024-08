Torna ad Appignano domenica 1° settembre la gara ciclistica amatoriale regionale Gran Premio 25 aprile “Memorial Mario Rimini” la storica gara per tutti gli appassionati delle due ruote, rinviata lo scorso 25 aprile per maltempo, prevista per domenica prossima 1 settembre, con una grande festa all’insegna dello sport del divertimento e della solidarietà a favore dell’Anffas Macerata.

“Un evento realizzato grazie alla collaborazione di tante realtà, non solo locali, associative e imprenditoriali che hanno sentito fortemente da un lato l’orgoglio di riportare ad Appignano una gara amatoriale regionale il cui ricordo è ancora vivo nei ciclisti di questa categoria, dall' altro il sentimento di riconoscenza verso uno degli imprenditori appignanesi che ha creduto fortemente nell' importanza di sostenere realtà sportive e culturali del nostro paese: Mario Rimini. – Ha dichiarato il sindaco Mariano Calamita – Anche il luogo dell’evento ha mantenuto le proprie radici in quanto si terrà proprio nell' area dove era situata l' industria di Mario Rimini, oggi Fapam srl,. L ‘attuale imprenditore che ha rilevato l’area ha accolto con entusiasmo la proposta mostrando grande disponibilità nell’organizzazione dell’evento. Sarà una giornata ricca di emozioni, di sport, ma anche di divertimento per le famiglie, con tante attività pensate per loro, nel rispetto della connotazione popolare della manifestazione. Infine, l’importante collaborazione con Anffas, il suo ruolo nell' inclusione sociale e nell' offrire opportunità di integrazione lavorativa alle persone diversamente abili è di primaria importanza per il territorio e tutta la manifestazione si impegnerà nella sensibilizzazione di questi obiettivi”.

Una grande festa all’insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà che vedrà il suo fulcro nel piazzale Azienda Fapam in Via G. Leopardi, 48 nota anche come ex Rimini Mobili.

“Lo sport in generale, e in questo caso particolare il ciclismo, riveste un ruolo fondamentale nell’inclusione sociale, offre un terreno comune in cui le persone possono unirsi, interagire e superare le barriere sociali, culturali ed economiche. – Ha affermato il Consigliere comunale con delega allo Sport Simone Gasparini – Uno dei punti fondamentali che ci siamo posti come Amministrazione è quello di favorire la pratica sportiva sia come stile di vita che come attività motoria fin dall’infanzia, riconoscendo nello sport un dispositivo pedagogico fondamentale per la crescita delle persone, in quanto insegna ad affrontare anche i fallimenti, passaggi quotidiani di valore tanto quanto i buoni risultati”.

Una manifestazione che vede in prima linea una raccolta fondi di beneficenza a favore di dell’Anffas Macerata per il progetto di inclusione sociale e lavorativa “Tuttincluso”. Saranno infatti presenti i ragazzi e le ragazze dell’Anffas Macerata con il Banco solidale.

“Siamo grati al Comune di Appignano, all’ASD Giuliodori e all’azienda Fapam per aver scelto di sostenere il progetto di inclusione sociale e lavorativa “Tuttincluso”, la nuova sfida di Anffas che vuole garantire concrete opportunità lavorative alle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo.- Ha affermato il Presidente di Anffas Macerata Marco Scarponi – Il prossimo 1 settembre i ragazzi di Anffas e di Tuttincluso saranno presenti all’evento sportivo con uno stand informativo dove illustreranno i servizi offerti dall’ente e soprattutto presenteranno i prodotti dei laboratori attivi all’interno della cooperativa, sia artistici sia legati alla nuova attività di cucina e catering. Un’occasione significativa per presentare Tuttincluso e condividere con il territorio buone prassi per l’inclusione sociale e lavorativa di tutti”.

Molte saranno le società sportive presenti, con oltre 150 ciclisti partecipanti alla gara che attraverseranno un percorso di circa 60 km lungo il suggestivo borgo di Appignano e tra i dolci pendii delle campagne limitrofe.

“Siamo ben lieti di poter riproporre agli appassionati delle due ruote del nostro territorio, una gara ciclistica che vanta una lunga storia nel nostro paese. – Ha spiegato Mario Bravi Presidente dell’ASD Giuliodori Renzo – Nel corso degli anni, imprenditori sostenitori e amanti del ciclismo hanno favorito e supportato a lungo questa manifestazione ciclistica, tanto da annoverare grandi successi di pubblico e di presenze di società ciclistiche. La nostra associazione, ultima per ordine di tempo ad aver avvalorato la gara ha ricevuto il testimone da una grande persona, Mario Rimini, un imprenditore purtroppo scomparso, che ha sempre avuto a cuore le associazioni di Appignano, dalla musica, allo sport, ha sempre incentivato la socialità del paese e contribuito a questa grande manifestazione ciclistica.”.

La gara ciclistica avrà inizio alle ore 14,30 con la prima partenza delle due batterie di biciclette previste.

“La manifestazione è entrata a fare parte della nostra tradizione sportiva con una grande valenza comunitaria. – Ha detto l’assessore alle Politiche Sociali Silvia Persichini – Lo sport è uno degli ambiti in cui una comunità si ritrova, si coinvolge e si entusiasma contribuendo a creare legami e relazioni edificanti. Questo ha portato a creare un ambiente di contorno alla gara, allettante per le famiglie e i bambini, con percorsi ciclistici per i più piccoli, artisti e spettacoli del circo, fino all' interessante esposizione di auto e moto d'epoca, i cui bikers faranno anche da apripista, come da tradizione, alla gara ciclistica. E la partnership della manifestazione con l' Anffas, ente che per primo è a supporto di tutte le famiglie e le persone con maggiori fragilità e che riveste un ruolo fondamentale anche per molti nuclei nel nostro paese, rappresenta il testimone naturale di quel messaggio di solidarietà e legame comunitario che c'è stato tramandato da imprenditori illuminati che hanno dato tanto lustro al nostro territorio. Vogliamo continuare a credere e a supportare, come loro hanno fatto e molti continuano a fare, progetti e realtà che guardano alle persone e al loro futuro, in un' ottica di integrazione, crescita e coesione. Con questa visione è stata riproposta la manifestazione ciclistica, non semplicemente una gara sportiva, ma un’iniziativa sociale e aggregante”.

Durante la gara, dalle ore 16 in poi, infatti musica e spettacoli intratterranno le famiglie, con la partecipazione dei mirabolanti acrobati e dei pagliacci del circo Takimiri, degli operatori dell’associazione asd drunky monkey bike e della scuola di ciclismo Michele Scarponi, del motoclub di Appignano che per l’occasione metterà in mostra al pubblico una selezione delle più belle auto d’epoca.

Dalle ore 17,30 Esibizione del Corpo Bandistico Città di Appignano e premiazioni dei primi due vincitori assoluti, dei primi cinque ciclisti di ogni categoria e delle prime tre società. Tra i premi anche le bellissime magliette artistiche disegnate dai ragazzi e dalle ragazze dell’Anffas Macerata. Ai partecipanti verranno distribuiti panini e bibite gratis durante la festa. Un evento sostenuto dai consulenti finanziari di Banca Mediolanum di Macerata che per l’occasione regaleranno anche numerosi gadget a tutti i presenti.

“La nostra partecipazione, non è solo un segno di supporto all'evento sportivo, ma anche un impegno concreto a favore dell'inclusione e dell'assistenza a persone con disabilità intellettive e relazionali. – Ha concluso Pierpaolo Verdenelli values manager della Fondazione Mediolanum – L'impegno infatti va oltre la competizione sportiva: con orgoglio, sosterremo il progetto di inclusione della Fondazione Anffas Macerata attraverso un sostegno economico. Siamo sempre attenti come Banca a contribuire attivamente a promuovere l'integrazione e il benessere delle persone con disabilità intellettive e relazionali, offrendo loro opportunità e supporto necessari per una vita dignitosa e piena”.