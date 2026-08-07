Il Teatro Comunale Feronia scrive la pagina più gloriosa della sua storia recente: il gioiello architettonico settempedano è entrato da qualche settimana ufficialmente a far parte del patrimonio dell’umanità Unesco, inserito in una ristrettissima e selezionata cerchia di teatri storici distribuiti tra le regioni Marche, Umbria ed Emilia Romagna.

Una consacrazione globale che premia non solo il valore artistico e monumentale della struttura, ma anche il legame indissolubile che, nei secoli, ha unito questo capolavoro di eleganza alla sua comunità, rendendolo il simbolo indiscusso della vita culturale cittadina.

La notizia è stata accolta con profondo orgoglio e commozione dai vertici dell’amministrazione e della cultura locale, pronti a cogliere le enormi opportunità di visibilità internazionale che questo sigillo comporta.