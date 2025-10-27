Un furgone portavalori è stato rapinato sull'A14 Bologna-Taranto all'altezza del chilometro 248,5, in direzione Pescara, nel tratto tra Loreto (Ancona) e Civitanova Marche (Macerata). L'assalto è avvenuto verso le 18.

Due furgoni portavalori sono stati presi di mira da un commando munito di armi automatiche e semiautomatiche, usate anche cariche esplosive. Per bloccare i due portavalori, i rapinatori hanno sparso chiodi a tre punte: in mezzo alla carreggiata era posizionata un'autocisterna di traverso forse piazzata per agevolare la rapina.

Secondo le prime risultanze, nessuna della guardie giurate è stata ferita e nessun altra persona è rimasta coinvolta.

La Questura di Macerata ha immediatamente attivato il piano anti rapina coinvolgendo tutte le forze di polizia per rintracciare gli autori. Sul posto Polizia stradale, squadra mobile, commissariato di Civitanova Marche e Polizia scientifica. Intervenute anche le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi e il personale di Autostrade per l'Italia. A quanto consta i malviventi si sarebbero allontanati a mani vuote.

Il traffico risulta bloccato con tre chilometri di coda verso Pescara e due verso Ancona.

Sul posto Linda Cittadini e Matteo Delicato