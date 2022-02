Covid nelle Marche: ricoveri ancora in calo (-10), gli ospedali si svuotano, la vittoria sul virus è vicina.

Ancora in calo il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche: altri dieci degenti in meno nell’ultima giornata in cui si sono attestati a 168.

Nel dettaglio sono 26 i ricoveri in Terapia intensiva, valore che fa scendere la percentuale di occupazione di ricoverati Covid al 10,1%, ad un soffio dalla soglia del 10% per la zona bianca; sono 50 i degenti in Semintensiva (-2) e 163 nei reparti non intensivi (-5).

Complessivamente in Area medica o ‘non critica’ sono assistite 213 persone e la percentuale di occupazione di degenti Covid è de 20,7% (1.027 posti; la soglia è al 15%).

In un giorno nelle Marche rilevati 1.268 casi di positività e l ‘incidenza ogni 100mila abitanti è scesa ancora, a 684,49.

Quattro le persone decedute e il totale regionale di vittime sale a 3.585: un 61enne di Porto Sant’Elpidio (Fermo), senza patologie pregresse; gli altri deceduti, con patologie pregresse, sono un 82enne e una 84enne di Tolentino (Macerata) e un 80enne di Fano (Pesaro Urbino).

Sono 19 le persone dimesse da strutture ospedaliere in un giorno; 168 gli assistiti in strutture territoriali e 15 in osservazione nei pronto soccorso. Il totale di positivi risulta in picchiata a 20.126 (-2.923) e gli isolamenti domiciliari a 19.825 (-922) mentre i guariti/dimessi superano la soglia dei 300mila (301.519; +4.187).