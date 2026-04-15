CALDAROLA – Grave incidente stradale a Caldarola, nel quale si registra purtroppo un morto, un uomo di 89 anni di Porto Sant’Elpidio. La sua autovettura si è ribaltata sulla sede stradale.



Ferita in modo non grave l’altra occupante dell’auto, una giovane di 25 anni, portata al pronto soccorso di Macerata.



L’incidente è avvenuto intorno alle ore 17.30 circa lungo la SS77 var, nei pressi dell’uscita di Caccamo, in direzione mare. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso.



La carreggiata in direzione mare è stata chiusa al traffico.



