Ancona, caos traffico per i lavori sull’Asse. “Un’ora per arrivare alla Baraccola”. Lo sfogo di Max in diretta su èTV. L’uomo, che lavora in una importante azienda della zona industriale alla prima periferia del Capoluogo, ha inviato un sms in diretta durante “Buongiorno èTV” segnalando gli enormi disagi creati dal cantiere aperto sull’asse nord sud del capoluogo per i lavoratori che cercano di raggiungere le aziende del territorio.

“30 minuti di fila, asse un macello e sono ancora a metà strada – scrive Max in diretta su Whatsapp al 3493918169 – per arrivare alla Baraccola ci vuole un’ora”.

Ecco l’annuncio del COmune:

“Chiusura al traffico di un tratto della carreggiata dell’asse nord sud direzione centro.

Per lavori di messa in sicurezza, dalle ore 9,00 di lunedì 24 gennaio fino alle ore 18,00 di venerdì 28 gennaio sarà percorribile il tratto compreso tra l’imbocco con la SS 16 con uscita obbligatoria allo svincolo di Brecce Bianche. Il percorso che dovranno seguire gli automobilisti sarà poi su Via Sacripanti, via Vecchia del Pinocchio e via Montagnola.

Si tratterà di lavori di scarificatura dell’asfalto esistente, di scavo, di ripristino e finitura del nuovo asfalto e tappeto bituminoso tramite l’utilizzo di macchine operatrici di notevoli dimensioni che rendono necessaria la chiusura anche per la sicurezza degli operai e per tutelare i passanti stessi.

Ecco la foto: