Uccise i genitori a Fano, Luca Ricci condannato a 30 anni di carcere e tre di libertà vigilata alla fine della pena. Stamattina la pronuncia della Corte d’Assise di Pesaro. Cadono le aggravanti di premeditazione e crudeltà, restano i futili motivi.

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