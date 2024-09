PESARO – Circa 2500 volontari della protezione civile hanno ricevuto il pubblico encomio nel corso della giornata del volontariato della protezione civile della regione Marche che si è tenuta ieri a Pesaro e che è stata dedicata all’impegno di tutti coloro che si prodigarono durante i tragici eventi alluvionali del settembre 2022.

Un’ occasione per ringraziare i volontari anche per il lavoro svolto nei territori colpiti dal maltempo nell’ultima settimana, per il quale è stato riconosciuto lo stato di emergenza.

L’assessore regionale alla protezione civile Stefano Aguzzi ha parlato di come “la tragica alluvione del 2022 ci ha insegnato quanto sia importante avere una rete solida e preparata, e oggi celebriamo non solo il passato, ma anche la forza e la solidarietà che ci guidano verso il futuro”.



I volontari di protezione civile nelle Marche, ad oggi, sono 12 mila suddivisi in 347 associazioni di volontariato.



Quelli attivati per l’emergenza alluvionale del 2022 sono stati circa 2400 per un totale di 6330 giornate/uomo. Per l’emergenza degli ultimi giorni sono stati invece fino ad ora 1.140.

La mattinata di oggi si è aperta con una messa officiata dall’arcivescovo di Pesaro e Urbino, Sandro Salvucci, poi è seguito il corteo dei volontari dalla cattedrale a Piazza del Popolo. Durante la manifestazione si è svolto anche un passaggio della squadra aerea di protezione civile dell’associazione Aero Club di Fano.

Il momento centrale è stata l’accoglienza dei rappresentanti degli enti e delle istituzioni con l’assessore regionale, il direttore regionale della protezione civile Stefano Stefoni, il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e il viceprefetto Antonio Angeloni. Sono stati infine consegnati attestati di ringraziamento per i volontari ai rappresentanti provinciali e regionali delle organizzazioni di volontariato.