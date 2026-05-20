In un teatro Sperimentale pieno di persone ed emozioni ad Ancona è andata in scena la prima esibizione dell’ “Orchestra di Piazza Ugo Bassi”, centro del quartiere più multietnico della città di Ancona. Un progetto di scambio e vicinanza tra culture diverse attraverso la musica. Un sogno che si realizza per l’associazione Terza Via, nell’ambito della più ampia progettualità Community Land, finanziata da Pr Marche Fse+ 2021/2027 e che mette insieme sei associazioni di Ancona con i Salesiani capofila tra i quartieri del Piano San Lazzaro, degli Archi e di Vallemiano.