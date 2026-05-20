ANCONA – Traffico in tilt questa mattina sulla Flaminia, a Collemarino di Ancona, per un incidente che ha coinvolto due auto proprio nell’orario di punta. Lo schianto ha provocato lunghe code e forti rallentamenti in direzione del capoluogo, con pesanti disagi alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 insieme alla Croce Gialla di Ancona. Secondo le prime informazioni, le persone coinvolte avrebbero riportato ferite lievi. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e ripristinare la viabilità.