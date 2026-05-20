I marchigiani vogliono una sanità pubblica territoriale più forte e la creazione di lavoro stabile. Lo dice oltre la metà del campione del sondaggio condotto dalla Uil Marche, elaborato da Eures e reso noto dal sindacato, nel corso del 19esimo congresso regionale tenutosi a Senigallia.
Una due giorni partecipata e piena di contenuti, che ha visto la riconferma di Claudia Mazzucchelli come segretaria generale, alla presenza di Pierpaolo Bombardieri.
Il segretario Nazionale ha dato dal palco della fenice il triste annuncio della crisi Electrolux. Un nuovo fronte delicato, ma la Uil c’è.