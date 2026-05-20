ANCONA – Ad Ancona un controllo notturno di routine da parte dei Carabinieri si è trasformato nella cattura di un latitante internazionale ricercato per omicidio. È successo nel parcheggio della stazione ferroviaria di Palombina, dove i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno sorpreso due uomini mentre tentavano di rubare una Fiat Punto. Uno dei due stava manomettendo i fili d’accensione, l’altro faceva da palo. Recuperati anche gioielli rubati al proprietario dell’auto e sequestrati tronchese, coltello e il dispositivo satellitare del veicolo già divelto. Durante gli accertamenti in caserma è emersa la vera identità del tunisino fermato: su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Francia per un omicidio avvenuto a settembre 2025 nella periferia di Lione. L’uomo è accusato di omicidio di un 39enne il cui cadavere è stato trovato nel suo appartamento di rue de France, nei pressi del quartiere Gratte-Ciel, dopo aver subito percosse molto violente. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Montacuto. Arrestato anche il complice slovacco per furto aggravato.