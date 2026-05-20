Nuova edizione per la rassegna di incontri ideata dall’Area Disabilità Jesi della Cooss Marche. L’iniziativa è rivolta a persone con disabilità, personale educante e operante nel settore dell’assistenza e della cura.

Un festival è un’occasione per incontrarsi e stringere legami. È questo lo spirito di «Dire Fare Desiderare», l’iniziativa curata e coordinata dalla Cooss Marche – Area Disabilità Jesi in collaborazione con ASP Ambito 9.

Il festival torna in città con un argomento importante: «Natura come Maestra». Questo è il tema scelto per suggerire ed incoraggiare un pensiero ecologico, complessivo e plurale, ma anche per sperimentare diverse modalità di ascoltare la natura, paesaggio ed allo stesso tempo strumento creativo.

Come ogni anno, l’ormai nota iniziativa sportiva di gruppo «Olimpiabili» apre il Festival, che prenderà il via nella giornata di giovedì 21 maggio al Campo Sportivo «Cardinaletti» di Jesi. L’evento è rivolto a persone con disabilità beneficiarie dei servizi della Cooss Marche Area Disabilità Jesi, cui seguirà un pranzo offerto dall’Associazione Bocciofila Jesina.

Dire Fare Desiderare prosegue nella Tenuta Belvedere il 23 maggio con «Intrecci: dal personale al collettivo», un incontro di formazione pratica che condurrà il personale educante e glioperatori socio-sanitari in un workshop alla scoperta del potere della comunità. L’iniziativa è curata dall’Associazione senigalliese Lapsus Diversa Creatività, sarà un’occasione di riflessione creativa attorno ai temi del lavoro di cura e del rapporto che si instaura con colleghi e persone con disabilità.

In collaborazione con il Cai di Jesi, l’associazione Spina Bifida e Risorse Cooperativa Sociale ETS, “Un giro e un panino”, è in programma un

trekking accessibile che partirà il 24 maggio alle ore 10.00 dal Chiosco Bar «Lo Scoiattolo» di Arcevia.

L’iniziativa è aperta a tutte le persone che vogliano prendere parte alla passeggiata (si segnala che sono disponibili joelette e accompagnatori).

Il Festival chiuderà il 27 maggio con «Natura come maestra», una giornata immersa nel verde ed animata da attività sportive, laboratoriali e creative che si terranno presso l’Agriturismo Casale Fabrizi di Cingoli. Le attività sono pensate per persone con disabilità accompagnate dagli operatori e dagli educatori della Cooss Marche – Area Disabilità Jesi.

Per informazioni contattare: cooss.direfaredesiderare@gmail.com