L’attesa è finita: sabato 23 maggio 2026 si svolgerà la giornata conclusiva della diciassettesima edizione dell’Osimo Winter Tennis e Padel 2026, uno degli appuntamenti sportivi più longevi e partecipati della Provincia di Ancona. Un evento che nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi e crescere, attirando sempre più appassionati, squadre e personalità di rilievo del mondo dello sport.

L’edizione 2026 ha visto la partecipazione di 230 atleti, tra tennisti e padelisti, uomini e donne, provenienti da tutta la Provincia di Ancona e anche da fuori. Le competizioni si sono articolate in dieci categorie di gioco.

Per il tennis: Superesperti, Esperti, Potenziali, Singolare femminile, 4 Racchette maschile, 4 Racchette misto, 4 Racchette femminile. Per il padel: Padel maschile, Padel misto e Padel femminile. Il torneo è iniziato a metà novembre 2025, offrendo sei mesi di sfide, partite giocate e momenti di condivisione, per un totale di oltre 500 incontri disputati.

La giornata conclusiva del 23 maggio, sarà densa di appuntamenti e si svilupperà in due location d’eccellenza.

Al mattino dalle ore 9, presso lo Junior Tennis Osimo si giocheranno le sette finali delle categorie tennistiche. Il circolo Junior Tennis Osimo vanta cinque campi da tennis ed una Club House con una nuova palestra integrata, pensata per offrire ai soci ed agli appassionati un ambiente, funzionale e all’avanguardia dedicato allo sport ed al relax.

Dalle 13.00, l’evento si sposterà allo Slash Club Castelfidardo, una delle strutture sportive più moderne e accoglienti del territorio marchigiano. Lo Slash Club, con otto campi da padel, è oggi un punto di riferimento per il padel in tutta la regione: grazie ai suoi campi indoor di ultima generazione, alla qualità dei servizi offerti e alla capacità di ospitare grandi eventi sportivi e sociali, è la sede perfetta per chi vuole vivere il padel nel modo completo, sia come atleta sia come spettatore.

Nel primo pomeriggio, andranno in scena le finali delle tre categorie padel: maschile, femminile e misto.

Si prosegue dalle 16.00 con un TEAM PADEL, la squadra OWTP composta da 10 giocatori sfiderà la squadra Slash composta da altri 10 giocatori, con cambi veloci e con punteggio cumulativo.

A seguire si terrà un match esibizione di padel misto OWTP vs SLASH, per la squadra OWTP giocheranno la Coach Maddalena Cini e l’organizzatore Federico Giuliodori, mentre per la squadra SLASH scenderanno in campo la Coach Gaia Riccobelli ed il fortissimo giocatore marchigiano Lorenzo Filonzi.

Si concluderà la serata con una cena esclusiva organizzata dallo Slash Club Castelfidardo, durante la quale verranno premiati i vincitori. Alle 22 si terrà lo spettacolo “SCENA MUTA” con la partecipazione straordinaria del comico marchigiano PIERO MASSIMO MACCHINI.

Al termine dello spettacolo si proseguirà dalle 23.00 con musica e dj set.

Negli anni sono venuti Omar CAMPORESE nel 2014, Diego NARGISO nel 2015, Giorgio GALIMBERTI nel 2017, Corrado BARAZZUTTI nel 2018 e Roberta VINCI nel 2019, Neri MARCORE’ nel 2020, Omar CAMPORESE e Neri MARCORE’ nel 2021 e 2022, Vincenzo SANTOPADRE nel 2023, Piero Massimo MACCHINI nel 2024 ed i Ninja PADEL nel 2025.

Un ringraziamento agli sponsor che da anni sostengono questa manifestazione tennistica in particolare: Barbini Assicurazioni, Stura Elettrodomestici Osimo, Tipo Luce Osimo, Conero Break Ancona, Antos, Blue Art, Elepacking, Terre de’ Conti, Perla, Bebop e con la partecipazione di CUPRA DOMINA ANCONA.

Un ringraziamento particolare va al Junior Tennis Osimo e allo Slash Club Castelfidardo per la preziosa collaborazione, attenzione a questa manifestazione sportiva ed alla grande ospitalità.

Il torneo è stato organizzato dalla Sporting e Marketing A.s.d. con affiliazione alla AICS.

La dimostrazione ancora una volta che anche uno sport individuale, può diventare collettivo ed aggregativo.

Si prospetta un’altra giornata meravigliosa di sport e la possibilità di giocare, divertirsi tra tennisti e padelisti amatoriali. L’Osimo Winter Tennis e Padel si conferma uno dei tornei di tennis e padel più importanti del Centro Italia e forse l’unico a portare nelle Marche ogni anno campioni di tennis, padel e personaggi pubblici.

L’appuntamento aperto al pubblico è per sabato 23 maggio 2025 dalle ore 9 al Junior Tennis Osimo e dalle ore 13.00 allo Slash Club Castelfidardo.