Si svolgerà giovedì 21 maggio, alle ore 17.00, nella prestigiosa Sala Koch del Senato della Repubblica, la cerimonia di premiazione della XL edizione del Premio Marchigiano dell’Anno, storico riconoscimento promosso dal Centro Studi Marche “G. Giunchi” – CESMA. Nel 2014 tra i premiati, con il titolo di “Golden Media Marche”, anche il nostro Maurizio Socci, per il programma della rassegna stampa del mattino che ancora oggi va in onda sul canale 12. A consegnargli il riconoscimento Rosanna Vaudetti e Franco Moschini (vd. foto).

Nel corso della cerimonia di giovedì sarà consegnato il “Picus del Ver Sacrum”, il Picchio della Primavera Sacra, simbolo della Regione Marche: un’onorificenza che premia l’operosità, il talento e la capacità d’iniziativa di un territorio che si conferma tra quelli con la più alta densità imprenditoriale d’Italia. Secondo i dati ISTAT, infatti, le Marche si distinguono per l’elevata proporzione di imprese rispetto al numero dei residenti.

È in questo contesto che nasce il Premio, giunto quest’anno alla sua quarantesima edizione, con l’obiettivo di valorizzare i marchigiani che si sono distinti a livello nazionale e internazionale nei campi professionale, imprenditoriale, scientifico, culturale e sociale.

«È importante celebrare le eccellenze marchigiane che contribuiscono al prestigio del Paese» – dichiara il presidente del CESMA, l’imprenditore Umberto Antonelli, da anni impegnato, insieme all’associazione, nella promozione del talento e della cultura marchigiana.

Tra i premiati Luigi Contisciani del BIM (Bacino Imbrifero Montano) del Tronto, che venerdì sarà ospite di èTV nel programma serale “Punti di Vista”, il talk show più longevo della televisione marchigiana. L’occasione per presentare il Festival dell’Appennino 2026, che la nostra emittente seguirà con le proprie telecamere.

Tutti i premiati dell’edizione 2026

Sergio Alessandrini , imprenditore

, imprenditore Anna Maria Ambrosini Massari , professoressa ordinaria di Storia dell’Arte all’Università di Urbino

, professoressa ordinaria di Storia dell’Arte all’Università di Urbino Padre Ferdinando Campana , ministro provinciale dei Frati Minori delle Marche

, ministro provinciale dei Frati Minori delle Marche Luigi Contisciani , presidente BIM Tronto

, presidente BIM Tronto Gabriele Luca Fava , consigliere presso l’Ambasciata d’Italia a Barcellona

, consigliere presso l’Ambasciata d’Italia a Barcellona Maria Grazia Focanti , pittrice

, pittrice Giacinto Ottaviani , direttore nazionale Armamenti del Ministero della Difesa

, direttore nazionale Armamenti del Ministero della Difesa Giorgia Tordini , stilista

, stilista Riccardo Paolo Uguccioni , presidente della Società Pesarese di Studi Storici

, presidente della Società Pesarese di Studi Storici Vincenzo Maria Vagnoni, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Premio “Marchigiano ad Honorem” – XIX edizione

Il riconoscimento sarà assegnato a:

Massimiliano Ossini , conduttore televisivo e documentarista

, conduttore televisivo e documentarista Gerardo Villanacci, giurista e docente universitario

Premio “Marchigiano nel Mondo” – XI edizione

Il premio sarà conferito a:

Fernando R. Fischer, medico argentino

Nel corso dei suoi quarant’anni di storia, il Premio Marchigiano dell’Anno – fiore all’occhiello delle attività del CESMA – è stato assegnato a personalità di grande rilievo del panorama italiano e internazionale, dall’attrice Virna Lisi al cardiochirurgo Carlo Marcelletti, dallo scultore Gio Pomodoro fino al cantante Renato Zero.

La cerimonia sarà aperta dai saluti istituzionali del senatore e Questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli. Interverranno inoltre il presidente del CESMA Umberto Antonelli, la direttrice Pina Gentili e la presidente emerita Rosanna Vaudetti Presidente Onorario Giorgio Girelli.

La premiazione sarà trasmessa in diretta streaming su:

WebTV Senato

e sul canale YouTube ufficiale del Senato della Repubblica:

YouTube Senato Italiano