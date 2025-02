JESI – Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri per spaccio di droga, tra Jesi e Chiaravalle, dopo essere stati trovati in possesso di numerose dosi di cocaina e hashish.

Nel primo pomeriggio di ieri, a Chiaravalle, i militari della locale stazione, durante un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato un 22enne di nazionalità albanese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, mentre percorreva la SP 76 a bordo di un’autovettura non sua. Il suo nervosismo ha indotto i carabinieri a perquisire la vettura, portando al ritrovamento di 10 dosi di cocaina. Il giovane è stato stato tratto in arresto e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa della direttissima al Tribunale di Ancona.

Poco dopo a Jesi, sempre durante un controllo, i militari della Sezione Radiomobile hanno notato un 40enne del luogo che si muoveva con fare sospetto nei pressi di casa sua; aveva appena ceduto una dose di cocaina e 10 gr di hashish ad un ragazzo, fermato subito dopo. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 4 gr circa di cocaina e 30 di hashish, un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento in dosi della droga e 1500 euro in contanti, provento dello spaccio. L’uomo è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al GIP.