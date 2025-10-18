Riaperta al culto la chiesa della Madre di Dio a Macerata. L’inaugurazione si è svolta lunedì 13 ottobre, a partire dalle ore 17.30, con il taglio del nastro ed i saluti delle Autorità. Sono intervenuti alla cerimonia il vescovo mons. Nazzareno Marconi, del sindaco e presidente della Provincia Sandro Parcaroli, del presidente della Fondazione Carima Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi, il presidente dell’Ordine degli Architetti di Macerata Barbara Baiocco e il presidente della Fondazione per l’Architettura di Macerata Fabio Morresi.

Ai saluti ha fatto seguito la presentazione dei lavori curata dall’architetto Giacomo Alimenti. I lavori, attuati con il contributo della Parrocchia Santa Madre di Dio, sono stati progettati e diretti dall’architetto Michele Schiavoni, con la supervisione dell’Ufficio tecnico e l’Ufficio liturgico della Diocesi di Macerata, e la collaborazione dell’architetto Matteo Compagnucci e la consulenza dell’ingegner Aldo Tuzio. Sono stati eseguiti dall’Impresa Edile Paolini Simone Srl in collaborazione con la Eures Arte Srl. I nuovi luoghi liturgici sono stati realizzati dalla F.lli Giacomi snc, con il supporto tecnico della ImmobilExpert del geometra Massimiliano Fuser.

Al termine della presentazione, il vescovo Marconi ha presieduto la Celebrazione Eucaristica, con il rito di dedicazione del nuovo altare. A concelebrare, il parroco don Carlos Munoz.

La Diocesi di Macerata esprime la propria gratitudine a tutti coloro che, a vario titolo e livello, hanno partecipato alla realizzazione dell’intervento.