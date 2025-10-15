ROMA – La commissione Bilancio del Senato ha approvato in queste ore il Ddl che include nella Zes unica le Regioni di Marche e Umbria.

L’approvazione è avvenuta in sede deliberante, dunque il provvedimento passa all’esame della Camera.



“La procedura accelerata adottata – spiega in una nota la senatrice Elena Leonardi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, – conferma la volontà del Governo di dare una risposta concreta a territori che da tempo chiedono strumenti straordinari per la ripartenza economica”.